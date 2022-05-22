اتحاد الركبي ينتخب فريق هزاع رئيساً له

2022/05/22 | 19:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أقام الاتحاد العراقي للركبي اليوم الاحد المؤتمر الانتخابي للمكتب التنفيذي في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة بغداد.وشهد المؤتمر حضوراً واشرافاً من قبل الاتحاد الدولي والاسيوي عبر المنصة الالكترونية وممثل عن وزارة الشباب والرياضة بحضور جميع اعضاء الهياة العامة.واسفرت الانتخابات عن فوز فريق عبدالله هزاع برئاسة الاتحاد وبيداء رزاق جواد […]

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