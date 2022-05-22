اغتيال ضابط بالحرس الثوري الإيراني في هجوم مسلح شرقي طهران

2022/05/22 | 19:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قٌتل ضابط كبير في قوات الحرس الثوري الإيراني برصاص مسلحين في العاصمة طهران، الأحد.

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