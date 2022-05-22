شركة هيونداي تستثمر 5 مليارات دولار في أمريكا

2022/05/22 | 19:43 - المصدر: قناة التغيير

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قالت مجموعة هيونداي موتور الكورية الجنوبية اليوم إنها تخطط لاستثمار 5 مليارات دولار إضافية في الولايات المتحدة حتى عام 2025.

وأضافت المجموعة في بيان ان هذه الاستثمارات جاءت لتعزيز تعاونها مع الشركات الأمريكية في تقنيات متنوعة، مثل الروبوتات والتنقل الجوي في المناطق الحضرية والقيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي.



جاء الإعلان عن ذلك خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لكوريا الجنوبية بحسب رويترز.



وأعلنت المجموعة ، التي تضم شركة هيونداي موتور وكيا كورب عن خططها لاستثمار 5 مليار دولار في جورجيا لبناء منشآت للسيارات الكهربائية والبطاريات.

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