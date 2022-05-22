وزير النفط يبحث مع السفير التركي زيادة القدرات التصديرية عبر ميناء جيهان التركي

2022/05/22 | 19:44 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

بحث وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل، اليوم الأحد، مع السفير التركي في بغداد علي رضا كوناي، زيادة القدرات التصديرية عبر ميناء جيهان التركي، بعد معالجة التحديات القانونية.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة النفط في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، أن “إسماعيل استقبل كوناي، وتم خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودور الشركات التركية في الدعم والمشاركة في تطوير عمليات الإنتاج والمشاريع الجديدة للوزارة ولشركة النفط الوطنية”.

وأكد إسماعيل، بحسب البيان “أهمية تطوير العلاقات الثنائية مع تركيا والعمل على زيادة القدرات التصديرية عبر ميناء جيهان التركي، بعد معالجة التحديات القانونية الحالية وحسب الأصول، وبما يحقق مصالح العراق، عبر مشاريع واتفاقات جديدة”.

وبيّن المكتب الإعلامي أنه “تم بحث أهم التطورات في مسألة تطبيق قرار المحكمة الإتحادية (59) لسنة 2012 وأهمية التكامل في الصناعة النفطية”.

من جانبه، عبّر السفير التركي، بحسب البيان، عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، وبما يخدم المصالح المشتركة.

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