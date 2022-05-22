بالفيديو.. حريق بمعمل للنجارة في بغداد

2022/05/22 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، الاحد، على مقطع مصور يوضح اندلاع حريق في معمل للنجارة في العاصمة بغداد.

هذا واستنفرت فرق الدفاع المدني لاخماد الحريق.

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