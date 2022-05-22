التصريحات تعكر مياه التقارب.. حديث عن سيناريو سيتبعه التحالف الثلاثي

2022/05/22 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف المحلل السياسي هاشم الكندي، اليوم الأحد، أن التحالف الثلاثي يسعى للسيطرة على جميع مفاصل الحكومة الحالية بشكل واسع.

وقال الكندي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "السيناريو الذي تعمل عليه اطراف التحالف الثلاثي هو إقالة وزراء من حكومة الكاظمي واستبدالهم بوزراء من التحالف الثلاثي بهدف الهيمنة التامة على الحكومة بشكل اكبر بمثل ما تمت الهيمنة على البرلمان".

وتابع ان "التيار الصدري سيلجأ الى وسائل الضغط عن طريق الجماهير بهدف الضغط على الإطار والكتل المتحالفة معه من أجل الرضوخ لشروط واملاءات التحالف الثلاثي".

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