2022/05/22 | 19:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يعاني كثيرون من مشكلة إصفرار الأسنان الذي يزداد سوءا كلما تقدمنا في العمر، ورغم أنها ليست مشكلة صحية ملحة فأنها قد تكلفك ثقتك بنفسك.إصفرار الأسنان هو تغير لونها من الأبيض إلى الأصفر بشكل تدريجي غير ملحوظ، ويساعد الإهمال في الحفاظ على نظافتها بشكل مستمر على تطور هذه العملية بشكل سريع.ومع تقدمك […]

ظهرت المقالة 10 أطعمة مسؤولة عن إصفرار الأسنان..



أبرزها التوت والكريز والصلصة أولاً على ايرث نيوز.

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