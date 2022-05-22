2022/05/22 | 20:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 35 مطلوبا بقضايا متنوعة في قبضة شرطة بابل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/05/22 | 20:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (35 مطلوبا بقضايا متنوعة في قبضة شرطة بابل) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (35 مطلوبا بقضايا متنوعة في قبضة شرطة بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).