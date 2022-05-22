صحة فيينا تؤكد أول إصابة بجدري القرود في النمسا

2022/05/22 | 20:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واع أكدت هيئة الصحة في فيينا يوم الأحد ظهور أول إصابة بفيروس جدري القرود في النمسا بعد الإبلاغ عن الاشتباه بإصابة هذه الحالة.وقالت الهيئة على تويتر "تأكدت إصابة حالة كان يُشتبه بإصابتها بفيروس الجدري"، مضيفة أن الفحوص أثبتت إصابة المريض بالفيروس وأنه بالنظر إلى الأعراض التي ظهرت عليه فمن الآمن افتراض أنه جدري القرود.وذكرت الهيئة أنه نُقل إلى مستشفى بالمدينة يوم الأحد مصاباً بحمى وإصابات جلدية.المصدر: رويترز

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