بسيناريو جنوني.. مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي

2022/05/22 | 20:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد سيناريو جنوني يحبس الأنفاس، توج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي بعد تغلبه على مضيفه أستون فيلا 3-2 ورغم فوز منافسه المباشر ليفربول على ولفرهامبتون واندررز 2-1.

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