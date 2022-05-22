تأجيل محاكمة أجنبيان حاولا تهريب آثار من العراق

2022/05/22 | 20:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه الرجلان حكما بالاعدام اذا ثبتت التهمة.

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