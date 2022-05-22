بيان تفصيلي بشأن العاصفة الترابية.. إيقاف الرحلات وتحذير من الخروج

2022/05/22 | 20:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز بغداد

أعلنت وزارة النقل، اليوم الاحد، إيقاف الرحلات الجوية في مطارات العراق يوم غد.

وقالت الوزارة في بيان، إن "البلاد ستتأثر ابتداءً من مساء اليوم الاحد الموافق 22 آيار2022، بمرتفع جوي من شرق البحر الابيض المتوسط ترافقه كتلة هوائية باردة ونقصد بالكتلة الباردة فيزيائياً حيث تكون درجة الحرارة لهذه الكتلة اقل من درجة الحرارة السائدة في الايام الماضية".

وأضافت، أن "هذه الكتلة عندما تتقدم سوف تسبب تصاعد الغبار من الاقسام الشمالية الغربية والاقسام الغربية باتجاه المنطقتين الوسطى والجنوبية".

وأشارت إلى أن "الحالة التي يجب أن نؤكد عليها خلال هذين اليومين ستشمل محافظات كردستان وهذا يعني أن كل العراق سيتعرض لهذه العاصفة الترابية ابتداءً من مساء اليوم وكل نهار الاثنين 23 آيار، وينتهي كل شيء بالنسبة للشمال والوسط يوم 24 ايار صباحاً.



ما عدا المنطقة الجنوبية سوف تكون تحت تأثير الغبار العالق فقط ليوم الثلاثاء 24 ايار صباحا. بعد ظهر الثلاثاء ينتهي كل شيء ويميل الطقس الى الاستقرار فيما تنخفض درجات الحرارة من 5-6 درجات مئوية".

وتابعت، أن "هذه العاصفة الترابية اعتبرت عاصفة اقليمية كونها تؤثر على الاردن وسوريا والعراق والكويت والسعودية والامارات والبحرين وربما حتى سلطنة عمان وأن توقعات المهتمين وذوي الاختصاص أن الضرر سوف يكون كبيرا على المملكة العربية السعودية كون الرياح سوف تكون نشطة قد تصل 70 -80 كيلومترا في الساعة في حين العراق سوف لن تتجاوز 40 - 50 كيلومترا في الساعة وفي الهبات الشديدة تصل 50 كيلومترا في الساعة، الحالة تنتهي بالنسبة للعراق يوم الثلاثاء 24 ايار بعد الظهر".

وحذرت الوزارة، "المواطنين من الخروج خلال 48 ساعة القادمة تلافياً لضرر الاختناق وخاصة بالنسبة للاخوة المصابين بمرض (الربو) لصعوبة التنفس"، مبينة أنه "سيتم ايقاف حركة الرحلات الجوية فجر يوم غد في مطارات العراق كافة لانعدام مستوى الرؤية والذي قد يصل الى 100 متر او قد تنعدم الرؤية الافقية لذلك أؤكد سوف تتوقف رحلات الطيران لحين استقرار الاجواء بشكل عام".

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