بدء حصاد العسل في محافظة عراقية

2022/05/22 | 20:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

بدء في محافظة ديالى، منذ أيام، بحصاد العسل، رغم تأثر المناحل بنسبة 50% بسبب العواصف الترابية.

وقال رئيس جمعية النحالين في ديالى علوان المياحي لـ (بغداد اليوم)، ان "موسم فرز العسل في مناحل ديالى بدء لكن الانتاج يبقى دون مستوى الطموح لاسباب متعددة ابرزها تاثير العواصف الترابية التي اثرت على الإنتاج بنسبة 50 بالمائة".

واضاف، انه "يمكن احصاء كمية العسل المنتجة في ديالى خلال اسبوعين من الان بعد اكمال عمليات الفرز في المناحل التي تنتشر في اغلب اقضية ونواحي المحافظة مؤكدا بان اعداد النحالين يزيد عن الاف بالوقت الراهن".

واشار الى، ان "انتاج العسل قطاع اقتصادي يمكن ان يتطور لو توفر له ادوات الدعم الكافية مؤكدا بان انتاج ديالى انخفض بمعدلات عالية جدا بسبب تداعيات احداث حزيران الاسود 2014 التي ادت الى تدمير اعداد كبيرة من المناحل مؤكدا بان اعادة احيائها يتطلب جهود ودعم كبير".

ويطلق البعض على مرحلة فرز العسل بالحصاد وهو ويجري في ايار كمرحلة اولى من كل عام بعدما يتم تسويق الإنتاج.

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