2022/05/22 | 20:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العاصفة الترابية تجتاح مدينتي الفلوجة والقائم في الانبار..فيديو

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