2022/05/22 | 20:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: azl-FYdfumo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البرلمان يتحرك باتجاه الامن الوطني.. البارزاني وبافل لقاء باعث للسعادة | الحصاد الإخباري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البرلمان يتحرك باتجاه الامن الوطني.. البارزاني وبافل لقاء باعث للسعادة | الحصاد الإخباري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).