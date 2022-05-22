مانشستر سيتي يخطف لقب الدوري الإنجليزي بكرة القدم لهذا الموسم

2022/05/22 | 20:49 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان الفريق متأخرا بهدفين.

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