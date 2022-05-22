الجوية العراقية تصدر تنويهاً حيال رحلات يوم غدٍ الاثنين

2022/05/22 | 20:54 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أصدرت شركة الخطوط الجوية العراقية، تنويهاً بشأن رحلات يوم غد الأثنين، مع توقّع بعاصفة ترابية تضرب البلاد.

وذكر بيان لها تلقته وكالة خبر برس (واخ) “تود إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية أن تعلم المسافرين بأنها ستستأنف رحلات الناقل الوطني المجدولة ليوم غد الإثنين بعد إنتهاء العاصفة الترابية، وعودة مدى الرؤية ضمن الحدود المسموح بها وفق متطلبات سلطة الطيران المدني العراقي”.



وتوقعت هيئة الأنواء الجوية عاصفة ترابية تحجب الرؤية الى 500 متر ما سيعطّل حركة الملاحة الجوية.

فيما عطلت الحكومة الدوام الرسمي ليوم غد في عموم البلاد، لتجنب أي أضرار بشرية ومادية جرّاء العاصفة.

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