2022/05/22 | 20:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توجَ فريق أي سي ميلان، بلقب الدوري الإيطالي بكرة القدم “كالتشيو” بفوزه على ساسولو بثلاثة أهداف دون رد.وتواجه الفريقان على ملعب مابي في الجولة الـ38 والأخيرة من البطولة.وتناوب على تسجيل ثلاثية ميلان كل من أوليفر جيرو (هدفين) في الدقيقتين 17 و32 وفرانك كيسيه في الدقيقة 36.وبهذا الفوز وصل ميلان إلى […]

ظهرت المقالة ميلان يضرب ساسولو بالثلاثة ويتوج بطلاً للكالتشيو أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميلان يضرب ساسولو بالثلاثة ويتوج بطلاً للكالتشيو) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميلان يضرب ساسولو بالثلاثة ويتوج بطلاً للكالتشيو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).