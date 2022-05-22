الخطوط الجوية: سنعاود رحلاتنا بعد انتهاء العاصفة الترابية

2022/05/22 | 21:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلنت سلطة الطيران المدني، الاحد، انها ستعاود رحلاتها الجوية بعد انتهاء العاصفة الترابية.وذكر بيان لوزارة النقل تلقته /المعلومة/، ان “إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية تود أن تعلم المسافرين الكرام بأنها ستستأنف رحلات الناقل الوطني المجدولة ليوم غد الإثنين الموافق 23 أيار 2022 بعد إنتهاء العاصفة الترابية وعودة مدى الرؤية ضمن الحدود […]

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