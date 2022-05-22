البرلمان المصري يوافق مبدئيا على تعديلات

2022/05/22 | 21:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس النواب المصري، الأحد، مبدئيا على تعديلات مقدمة من الحكومة على قانون مكافحة غسل الأموال، تضمنت جعلها جريمة مستقلة بذاتها، فيما تم تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لم يحدد موعدها.

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