اتحاد الركبي يختار أمينيه العام والمالي

2022/05/22 | 21:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عقد الاتحاد العراقي للركبي اجتماعه الاول بعد انتخاب المكتب التنفيذي اليوم الاحد وتم تسمية كل من محمد حنون الجزائري امينا عاما للاتحاد ومحمد ايمن صادق امينا ماليا.وقال رئيس الاتحاد فريق هزاع في بيان ان “التسمية جاءت بناءا على تطبيق قانون الاتحادات الرياضية 24 لسنة 2021 الذي ينص على تعيين الامين العام و […]

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