السعودية.. القبض على فتاة اعتدت على

2022/05/22 | 21:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت السلطات السعودية القبض على فتاة أظهرها مقطع فيديو وهي تعتدي على فتاة أخرى في أحد الأماكن العامة بالعاصمة الرياض.

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