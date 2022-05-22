السعودية.. السلطات تحدد هوية فتاة اعتدت على

2022/05/22 | 21:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات السعودية إنها حددت فتاة أظهرها مقطع فيديو وهي تعتدي على فتاة أخرى في أحد الأماكن العامة بالعاصمة الرياض.

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