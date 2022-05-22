القبض على متهم يكسر زجاج العجلات ويسرق محتوياتها في بغداد

2022/05/22 | 21:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، القبض على متهم بكسر زجاج العجلات وسرقة محتوياتها في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "حسب توجيهات مدير نجدة بغداد العميد صباح عبد الحسن جعفر بضرورة القبض على المطلوبين و المخالفين والمتجاوزين على القانون وفرض هيبة الدولة والحفاظ على ممتلكات المواطنين من السراق حيث القت دوريات نجدة الكرادة القبض على سارق يقوم بكسر زجاج العجلات وسرقة ما في داخلها ضمن منطقة الكرادة".

وأضافت انه "ورد اخبار بوجود شخص يقوم بسرقات دراجات وأيضا سرقة ما في داخل العجلات خلال الايام الماضية"، مشيرة الى انه "تم تشكيل فريق عمل بأشراف ومتابعة مدير نجدة بغداد وجمع المعلومات ونصب كمين محكم ادى الى القاء القبض عليه وبحوزته المبرزات الجرمية".

وأشارت الوزارة الى انه "حضر الى محل الحادث عدد من المواطنين المشتكين وبحوزتهم مقاطع تصوير تدين المتهم وتم تسليمه الى مكتب المكافحة أصوليا".

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