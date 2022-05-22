2022/05/22 | 21:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توج لاعب المنتخب الوطني العراقي علي الحمادي، بلقب كأس التحدي الإنجليزي.وفاز رفاق حمادي فريق بروملي على ريكسهام بهدف نظيف في مباراة شهدت مشاركة كاملة لحمادي.واحتفل الحمادي بارتدائه العلم العراقي، ليتوج بأول ألقابه مع بروملي الذي انتقل إليه في الشتاء.وشهدت المباراة حضور النجم العالمي ديفيد بيكهام.

ظهرت المقالة أمام أنظار بيكهام..



لاعب عراقي يحصد الذهب في ويمبلي أولاً على ايرث نيوز.

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