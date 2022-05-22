2022/05/22 | 21:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى اضطراب الهرمونات، ويلعب النظام الغذائي دورا مهما في ذلك الأمر، سواء من جهة حدوث الضرر أو تلافيه.وأشارت الدكتورة آنا كونوفالوفا، أخصائية الغدد الصماء، خبيرة التغذية الروسية، إلى أن تقليل كمية السكريات في النظام الغذائي، يساعد على تجنب حدوث الاضطرابات الهرمونية.ولفتت إلى أنه لا توجد مادة غذائية […]

ظهرت المقالة 8 نصائح غذائية لتجنب اضطراب الهرمونات..



منها تقليل كمية السكريات أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (8 نصائح غذائية لتجنب اضطراب الهرمونات.. منها تقليل كمية السكريات) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (8 نصائح غذائية لتجنب اضطراب الهرمونات.. منها تقليل كمية السكريات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).