2022/05/22 | 21:35 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الثامنة مع أحمد الطيب | تضاريس الانسداد.. هلال اتفاق يعلو جبل كردستان) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: gVkJjpCPFWA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الثامنة مع أحمد الطيب | تضاريس الانسداد.. هلال اتفاق يعلو جبل كردستان) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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