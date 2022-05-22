العواصف الترابية.. السفارة الصينية تعلق أعمال القسم القنصلي ليوم غد الاثنين

2022/05/22 | 21:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعلان بسبب تداعيات العواصف الترابية الشديدة المفاجئة، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد.وسيتوقف القسم القنصلي للسفارة عن استقبال المراجعين في يوم 23 مايو(الاثنين)، ويستأنف استقبال المراجعين في يوم 25 مايو(الأربعاء).رقم هاتف الاستفسار عن سمات الدخول: 00964-7700811360 عنوان البريد الإلكتروني للقسم القنصلي: consulate_iq@mfa.gov.cn سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى […]

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السفارة الصينية تعلق أعمال القسم القنصلي ليوم غد الاثنين أولاً على ايرث نيوز.

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