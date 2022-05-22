انفوغراف.. تعرف على ابرز خلافات الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني

2022/05/22 | 21:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفوغراف..تعرف على أبرز خلافات الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني

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تعرف على ابرز خلافات الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني أولاً على ايرث نيوز.

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