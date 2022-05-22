2022/05/22 | 21:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أكدت هيئة الصحة في فيينا يوم الأحد ظهور أول إصابة بفيروس جدري القرود في النمسا بعد الإبلاغ عن الاشتباه بإصابة هذه الحالة.وقالت الهيئة على تويتر “تأكدت إصابة حالة كان يُشتبه بإصابتها بفيروس الجدري”، مضيفة أن الفحوص أثبتت إصابة المريض بالفيروس وأنه بالنظر إلى الأعراض التي ظهرت عليه فمن الآمن افتراض أنه جدري […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل اول إصابة بجدري القرود في النمسا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل اول إصابة بجدري القرود في النمسا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).