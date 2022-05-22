الاتحاد الكردستاني: زيارة بارزاني للسليمانية مقدمة لإنهاء الانسداد السياسي

2022/05/22 | 21:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيكون مقدمة لاجتماعات بين رئاستي الحزبين ومكتبيهما السياسيين.

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