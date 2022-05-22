بالفيديو.. القبض على ممول رئيسي للمخدرات بميسان

2022/05/22 | 21:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

حصلت (بغداد اليوم)، الاحد، على مقطع مصور يوضح لحظة القاء القبض على تاجر رئيسي وممول للمخدرات في محافظة ميسان، بعملية نوعية وفق معلومات استخبارية دقيقة.

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