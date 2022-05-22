قريبون من المستقلين.. التنسيقي يفصح عن حوارات زادت

2022/05/22 | 21:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشف الاطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية الشيعية، اليوم الاحد، عن تقارب كبير بينه وبين النواب المستقلين بشأن انهاء حالة الانسداد السياسي في العراق.

وقال القيادي في الاطار عائد الهلالي، لـ(بغداد اليوم)، ان "هناك تقارب كبير بين الاطار التنسيقي الشيعي وعدد كبير من النواب المستقلين بشأن انهاء حالة الانسداد السياسي في العراق، خصوصاً ان مبادرة الاطار قريبة جداً من مبادرة المستقلين".

وبين الهلالي ان "غالبية النواب المستقلين مع توجهات وطرح الاطار التنسيقي لانهاء حالة الانسداد السياسي".

وتابع قائلا: "هذا ما يؤكد ان الثلث الضامن ارتفع عدد نوابه بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وهناك حوارات مستمرة مع باقي النواب والكتل المستقلة في البرلمان بهدف توحيد المواقف خلال المرحلة المقبلة".

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