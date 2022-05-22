الاعمار توضح تفاصيل مشروه تأهيل مبنى بطريركية بابل الكلدانية في بغداد

2022/05/22 | 21:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أوضحت وزارة الإعمار، اليوم الأحد، تفاصيل مشروع إعادة تأهيل مبنى بطريركية بابل الكلدانية في بغداد.وقالت الوزارة في بيان إن "الملاكات الهندسية والفنية في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، تواصل العمل على انجاز مشروع مبنى بطريركية بابل الكلدانية في بغداد".وأضافت، أن "المشروع يتضمن إعادة تأهيل ثلاث بنايات، الاولى تضم طابقين وفيها مقر السيد البطريارك ومعاونيه، وقاعات لاستقبال الضيوف وإقامة الطقوس والمناسبات الدينية، والثانية تضم مكاتب إدارية وخدمية، اما البناية الثالثة فتضم مدرسة دينية وقاعات دراسية ومسرحاً، فضلاً عن الأبنية الخدمية والأعمال الكهربائية والصحية والميكانيكية".

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