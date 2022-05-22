مصر تكشف عن مشروع لزراعة الصحراء بسلع استراتيجية باستثمارات 7 مليارات دولار

2022/05/22 | 22:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصر عن تقدم كبير في مشروع ضخم للإنتاج الزراعي بحجم استثمارات 133 مليار جنيه (تعادل 7.3 مليار دولار) لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتصدير الفائض للخارج.

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