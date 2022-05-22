صلاح الدين.. توعّدت بإجراءات قانونية بحق المقصرين بالمشاريع المتلكئة في قضاء بلد

2022/05/22 | 22:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين – واخ

أعلنت محافظة صلاح الدين، اليوم الأحد، تشكيل لجنة لمعالجة المشاريع المتلكئة في قضاء بلد، فيما توعّدت بإجراءات قانونية بحق المقصرين.



وقال نائب محافظ صلاح الدين عمار البلداوي، لوكالة خبر برس (واخ)، إنه “تم عقد اجتماع موسع مع الدوائر الخدمية والمقاولين ومنفذي المشاريع في قضاء بلد للوقوف على أبرز مشكلات المشاريع في القضاء”.

وأضاف، أنه “تم تشكيل لجان لتحديد وتشخيص الخلل ومعالجة العمل في المناطق التي تشهد تلكؤاً في المشاريع في القضاء وإن جميع الدوائر مسؤولة عن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين”.

وأشار إلى أن “الدوائر المعنية ستحدد جميمع الإشكالات في المشاريع المتلكئة والجهات المقصرة”، لافتا الى أنه “في حال عدم حل الإشكاليات سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المقصرين”.

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