لماذا نقع في الحب من أول نظرة؟

2022/05/22 | 22:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم توثيق ظاهرة استخراج المعنى في النظرة بين شخصين في الفن والأدب لآلاف السنين.

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