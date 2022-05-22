الويل لمن باع دينه لدنيا غيره

2022/05/22 | 22:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

كتب ابو جعفر الدوانيقي الى الامام

الصادق عليه السلام يطلب منه الصحبة لكي

ينصحه ، فأجابه (عليه السلام): «من أراد

الدنيا لا ينصحك ، ومن أراد الآخرة لا

يصحبك» الاسطوانة المشروخة و

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