كربلاء تستنفر جهود مؤسساتها المختصة لمكافحة الحمى النزفية وتعلن تسجيل 8 حالات اصابة مسيطر عليها

2022/05/22 | 22:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنفرت محافظة كربلاء المقدسة جهود

جميع مؤسساتها المعنية لمكافحة وباء

الحمى النزفية حيث سجلت دائرة صحة

كربلاء ثماني حالات اصابة تحت السيطرة

تشافت اغلبها من الاصابة، وخصصت ردهات

عزل وحجر زودت بكل ما تح

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