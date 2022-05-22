وزير الثقافة: ماضون بدعم قسم التنوع الثقافي وتوسيع برامجه

2022/05/22 | 22:36 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلن وزير الثقافة حسن ناظم، اليوم الأحد، استحداث قسم للتنوع الثقافي في الوزارة، فيما أوضح مهماته.

وقال ناظم، على هامش مؤتمر التنوع الثقافي الذي حضرته وكالة خبر برس (واخ)، إن “التنوع الثقافي والديني والمذهبي بحقوقه وتمثيله وإبراز ثقافاته تجسّد وانتّعش بتلاقي العراقيين تحت خيمة الدستور، الذي أعطى لهم الحقوق بعد حُقَبٍ من الزمن انطمست فيها معالمهم”.

وأضاف، أن “قسم التنوع الثقافي تم تأسيسه مؤخرا في الوزارة منذ عام، بفكرة جديدة تخاطب التنوع الثقافي الكبير في العراق”.



موضحا أن “الباحثين قدموا أوراقهم البحثية للإضاءة على التنوع الثقاقي من جوانب عديدة، سواء سياسية أو ثقافية أو إعلامية أو دينية، وكانت بداية غنيّة لقسم التنوع الثقافي الجديد في الوزارة ونهجه”.

وتابع أن “الوزارة مضت عليها عقود لا تعنى بتنوع العراق الثقافي واللغات والأديان والمذاهب ولا بالثقافات المختلفة وإن الوزارة تثبت الآن هذه القيمة عبر هذا القسم وبرامجه”.



مشدداً على “أننا ماضون بأن ندعم القسم ونوسع برامجه ليسهم في إثراء التنوع الثقافي العراقي”.

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