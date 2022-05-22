2022/05/22 | 22:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي الأحد إن روسيا مستعدة لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا، مؤكدا إن كييف وراء تعليقها.

واضاف ميدينسكي مستشار الكرملين المسؤول عن المفاوضات مع كييف في مقابلة مع التلفزيون البيلاروسي “من جانبنا نحن مستعدون لمواصلة الحوار”.

وأضاف أن “تجميد المحادثات كان بمبادرة من أوكرانيا” معتبرا أن “الكرة اصبحت في ملعبهم”.

وقال إن “روسيا لم ترفض يوما اللتفاوض”.

جرت مفاوضات بعد بدء غزو القوات الروسية لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير وفشلها في الاستيلاء على العاصمة بسرعة.

التقى وزيرا خارجية روسيا وأوكرانيا في آذار/مارس في تركيا، ثم اجتمع الوفدان في اسطنبول لكن دون أي تقدم.

وقال المفاوض الأوكراني ميخايلو بودولياك الثلاثاء إن المحادثات “عُلقت”، فيما مع إعادت روسيا تركيز “عمليتها الخاصة” في شرق أوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تؤكد انها مستعدة لاستئناف المفاوضات مع كييف) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تؤكد انها مستعدة لاستئناف المفاوضات مع كييف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).