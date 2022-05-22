10 أسابيع فقط.. خبيرة تحذر من أزمة غذاء عالمية

2022/05/22 | 22:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت خبيرة في الإمدادات الغذائية من أن العالم يواجه أزمة عالمية في غضون عشرة أسابيع فقط، بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، بحسب ما أفادت شبكة "فوكس نيوز".

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