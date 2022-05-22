جامعة القدس تدشن بوابة باسم شيرين أبو عاقلة

2022/05/22 | 22:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دشنت جامعة القدس الفلسطينية، الأحد، بوابة باسم الصحفية شيرين أبو عاقلة التي قتلت في 11 مايو الجاري شمالي الضفة الغربية، كما أطلقت الجامعة منحة تعليمية تخليدا لذكراها.وكتب رئيس الجامعة عماد أبو كشك على “فيسبوك”: “تشرفنا بتكريم عائلة الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، وطاقم فضائية الجزيرة في فلسطين، من خلال تدشين بوابة الشهيدة […]

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