لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات.. ميلان يحرز لقب الدوري الإيطالي

2022/05/22 | 22:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اليوم الخير من موسم الدوري، تغلّب ميلان على ساسولو بثلاثة أهداف نظيفة، الأحد، ليفوز بأول لقب له في الدوري الإيطالي منذ 2011.

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