لم يلتزم بقرار القضاء.. النزاهة النيابية تتحدث عن تنصل من كردستان: لن يسلم الواردات

2022/05/22 | 22:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكدت لجنة النزاهة النيابي، اليوم الاحد، ان حكومة كردستان لن تتمكن من تسليم إيرادات الى بغداد.

وقال عضو اللجنة علي تركي في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "إقليم كردستان تماطل في تسليم إيرادات النفط إلى الحكومة الاتحادية، ونحن ندعو بغداد لمساءلة حكومة اربيل وتحميلها مسؤولية تبديد ثروات العراق".

وأضاف ان "الاقليم لم يلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية ووزارة النفط بتسليم واردات النفط إلى بغداد".

وأشار تركي الى ان "هناك تنصل من حكومة الاقليم تجاه القرارات المركزية التي تصدر من بغداد وعليه لابد من مساءلة حكومة اقليم كردستان"، لافتاً الى ان "حكومة اقليم كردستان لا يستطيع تسليم واردات النفط المباع إلى الحكومة العراقية كونها باعت نفطها مقدما إلى تركيا".

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