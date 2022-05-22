كولونيالية الإسلام السياسي - حامد فضل الله

2022/05/22 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حامد_فضل_الله أزمة الوطن والوطنية والمُواطنة في خطاب الإخوانالسودان نموذجاًفتح الرحمن التوم الحسنتقديم حامد فضل الله برلينصدر عن دار المصورات بالخرطوم ــ عام 2021، كتاب بالعنوان أعلاه، للدكتور فتح الرحمن التوم الحسن، أستاذ الفلسفة ــ جامعة النيلين السودان.



والكتاب من الحجم المتوسط و يضم 1016 صفحة (الرقم صحيح!)، و الكتاب ليس مقسماً على فصول وإنما يضمّ عناوين عديدة مسترسلة، ثم خاتمة وكلمة أخيرة.



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