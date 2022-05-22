صلاح يتوج بالحذاء الذهبي للمرة الثالثة في مسيرته

2022/05/22 | 22:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تقاسم الثنائي، المصري محمد صلاح نجم ليفربول، والكوري الجنوبي هيونغ مين سون مهاجم توتنهام هوتسبير، صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز مع نهاية الجولة الختامية اليوم الأحد.وسجل كل من النجمين 23 هدفا خلال الدوري هذا الموسم.وقبل انطلاق الجولة الختامية اليوم، كان صلاح متقدما بفارق هدف على سون.وسجل النجم الكوري الجنوبي […]

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