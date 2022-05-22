الموارد المائية تؤشر انخفاض التصاريف الى النصف في ذي قار

2022/05/22 | 23:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت مديرية المواد المائية في ذي قار، اليوم الاحد،، ان التصاريف الواردة للمحافظة انخفضت بنسبة 50% عن العام الماضي ، بسبب فترات الجفاف المتكررة وانخفاض هطول الامطار .وقال مدير الدائرة غزوان عبد الأمير في بيان تلقته وكالة ايرث نيور، ان “التصاريف الواردة لمحافظة ذي قار اقل من 50% عن العام الماضي، مضيفًا […]

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