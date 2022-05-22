بالصور.. الأولمبي الإيراني يباشر تدريباته في ملعب الشعب الدولي

2022/05/22 | 23:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعباشر المُنتخب الأولمبي الإيراني تدريباته، اليوم الأحد، في ملعبِ الشعب الدوليّ استعداداً لمباراته الوديّة أمام منتخبنا الأولمبي.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "المُنتخب الأولمبي الإيراني باشرُ تدريباته، اليوم الأحد، في ملعبِ الشعب الدوليّ استعداداً لمباراته الوديّة أمام منتخبنا الأولمبي التي تقامُ في ملعبِ المدينة الدوليّ يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من الشهر الحالي في الساعةِ السادسة مساء".

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