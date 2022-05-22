الصحة تحدد نافذة

2022/05/22 | 23:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

حددت دائرة صحة ديالى، اليوم الاحد، نافذ البلاء الاكبر في العراق.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "ارتفاع حصيلة الاصابات بالحمى النزيفية في بعض محافظات العراق مثير للقلق ولدينا استنفار كبير في ديالى لمن انتقاله الينا من خلال جهود استثنائية مع دائرة البيطرة في اكثر من 20 مدينة مع الارياف".

واضاف العزاوي،ان "تهريب الماشية والاغنام عبر الحدود او المحافظات هي نافذة البلاد الاكبر في العراق لانها تقف وراء بروز الكثير من الامراض ومنها الحمى النزيفية خاصة وان هناك امراض متوطنة في بعض دول الجوار والتهريب يؤدي الى انتقالها خاصة وان القطعان لاتخضع لاي فحوصات بيطرية".

واشار الى ان "مسلسل الامراض سيبقى مهددا للبيئة الصحية في العراق اذا ما استمر التهريب ووضعت اليات مشددة على الذبح العشوائي في المدن والارياف"، مبينا ان "ديالى في وضع صحي جيد ولم تسجل اي اصابة مؤكدة بالحمى النزيفية حتى الان".

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